Werkloosheid gaat ondanks coronacrisis hard omlaag

Het aantal werklozen is in lange tijd niet zo sterk gedaald als in de afgelopen drie maanden. Tussen oktober en januari daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23.000 per maand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de sterkste daling sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Vorige maand waren 337.000 mensen werkloos, 3,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was het nog 3,9 procent.

Hoewel het CBS niet nadrukkelijk de koppeling maakt met de coronacrisis, hebben de economische steunpakketten van het kabinet veel werknemers behoed voor ontslag. Met de steunmaatregelen kunnen bedrijven onder voorwaarden aanspraak maken op loonsteun en daarmee werknemers in dienst houden.

De afname van de werkloosheid komt ook doordat minder jongeren zich aanboden op de arbeidsmarkt. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden met zo'n 19.000 per maand.

Sinds augustus dalende trend

Ondanks de daling zijn er nog altijd meer werklozen dan bij het begin van de coronacrisis. In maart 2020 was 2,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. In de maanden daarna steeg de werkloosheid naar 4,6 procent, maar sinds augustus is de daling weer ingezet.

Eind januari kregen 289.000 mensen van het UWV een WW-uitkering, 1 procent meer dan een maand eerder. Vooral aan personeel in sectoren die last hebben van de lockdown werden meer uitkeringen verstrekt, zoals in de detailhandel, horecabranche en cultuursector.