Langste honkbalcontract ooit: supertalent Tatís Jr. tekent voor veertien jaar

Met zijn blonde dreadlocks, constante glimlach en speelse uitstraling is hij een voorbeeld voor de jeugd. De korte stop is dit jaar ook het gezicht van een bekend computerspel van de MLB.

Tatís maakte nog geen twee jaar geleden zijn debuut voor de Padres, maar groeide snel uit tot een van de gezichten in het Amerikaanse honkbal. Niet alleen vanwege zijn goede spel, maar ook gezien zijn verschijning.

De club uit de Major League Baseball betaalt het Dominicaanse supertalent daar een bedrag van ruim 282 miljoen euro voor. Het is het langste contract ooit gesloten in de hoogste Amerikaanse honkbalafdeling.

Pas 22 jaar is honkballer Fernando Tatís Jr., maar sinds vandaag weet hij dat hij de komende veertien jaar speler zal zijn van San Diego Padres.

Tatís zal uitkijken naar zijn eerste loonstrook. De komende veertien jaar zal hij zo'n 20 miljoen euro per jaar verdienen. Ter vergelijking: in zijn eerste seizoen namens San Diego, in 2019, verdiende hij 'slechts' een half miljoen euro.

Vorig jaar, tijdens de door corona ingekorte competitie, moest hij het doen met 200.000 euro.

Gooi naar eerste World Series

Afgelopen seizoen hielp Tatís de Padres aan de eerste plek in de play-offs in dertien jaar. Hierin bleek latere kampioen Los Angeles Dodgers uiteindelijk te sterk.

Dit seizoen hopen de Padres, mede met Oranje-international Jurickson Profar, een gooi te doen naar de eerste World Series-titel ooit.