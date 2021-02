Wel politieke welwillendheid, maar geen geld voor Lelylijn

Het beoogde tracé van de Lelylijn - RTV Noord

De financiële gevolgen van de coronacrisis en het gebrek aan noordelijke eenheid dwarsbomen de komst van de Lelylijn. De financiering van de snelle treinverbinding tussen Groningen en Lelystad wordt een heel zware dobber. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord. De kans dat een nieuw kabinet vijf tot tien miljard uittrekt voor de snelle treinverbinding is niet bijster groot. De Lelylijn staat weliswaar prominent vermeld in het verkiezingsprogramma van negen partijen, maar dat is zeker geen garantie dat de in het noorden zo gewenste spoorlijn er ook daadwerkelijk komt. CDA-prominent Pieter Omtzigt gaf begin deze maand tijdens het Noordelijke Lijsttrekkersdebat al een waarschuwing. "Ik zie dat er een heleboel politieke partijen zijn die niets liever doen dan zoveel mogelijk beloven, terwijl we ons in de diepste economische crisis bevinden. In alle eerlijkheid: het zit er op dit moment niet altijd in."

Al sinds eind jaren '60 bestaat er in de noordelijke provincies de wens van een treinverbinding die het Noorden en de Randstad dichterbij elkaar laten komen. De meest concrete poging tot het verwezenlijken van die wens begon in 2004, toen het kabinet een aanbesteding voor de lijn uitschreef en ook alvast het nodige budget reserveerde. 2,73 miljard euro zette Balkenende II opzij voor het project. Maar in november 2007 blies Camiel Eurlings, toen minister van Verkeer en Waterstaat, het plan af. Mocht de Lelylijn er komen dan kan die de reistijd per trein tussen Groningen en de luchthaven Schiphol terugbrengen naar 1 uur en 30 minuten. Nu duurt zo'n reis nog 2 uur en 5 minuten. De spoorlijn zou gaan lopen via Drachten, Heerenveen en Emmeloord. De Lelylijn zou ook kunnen zorgen voor een verdere verstedelijking van kernen als Drachten en Heerenveen, omdat deze plaatsen interessant zouden worden voor forenzen.

Meerdere landelijke politieke partijen hebben zich de afgelopen tijd uitgesproken voor de komst van de Lelylijn. De SP, D66, PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP hebben de lijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook de NS wil dat de Lelylijn wordt aangelegd. Dat zegt de vervoerder half december op zijn site. Tot voor kort was de NS geen uitgesproken voorstander. Geen geld uit groeifonds Ondanks al deze beloftes en intentieverklaringen is de financiering van de Lelylijn een verre van een uitgemaakte zaak. De lijn wordt in de zogeheten 'Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040' van demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) niet gezien als noodzakelijke investering. Ook komt de Lelylijn voorlopig niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds, waarin 20 miljard euro zit. Dat de Lelylijn in verschillende verkiezingsprogramma's wordt genoemd, is belangrijk, maar je moet het ook niet overschatten, stellen meerdere noordelijke bestuurders. "Dat het in de programma's genoemd wordt is goed, maar het gaat erom wat Den Haag besluit", stelt één van hen. Ruimte voor woningen De financiering van de Lelylijn is niet alleen een politieke discussie, maar legt ook de vraag op tafel hoe om te gaan met de ruimte in Noord-Nederland. "Friesland en Groningen moeten serieus kijken naar scenario's voor verdere verstedelijking", zegt onderzoeker Manus Barten. "Groningen zou door een betere verbinding met de Randstad kunnen groeien van 205.000 tot 340.000 inwoners. Daarmee wordt het een stad ter grootte van Utrecht. Drachten zou kunnen groeien van 52.000 naar 84.000 inwoners, evenveel als Assen. Heerenveen wordt met een Lelylijn een echte poort naar het noorden en groeit van 39.000 naar 89.000 inwoners."