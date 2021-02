Williams loopt ook in Melbourne recordtitel mis en hint op einde loopbaan

Serena Williams is in de jacht op evenaring van Margaret Courts record van 24 grandslamtitels opnieuw gestrand in het zicht van de haven. Bij de Australian Open werd ze in de halve finales verslagen door Naomi Osaka: 3-6, 4-6.

Williams haalde in 2017 - terwijl ze zwanger was - haar 23ste en voorlopig laatste grandslamtitel. In 2018 keerde ze terug om het grandslamrecord van Court in handen te krijgen, maar sindsdien verloor ze vier finales en twee halve finales.

Williams cryptisch over afscheid

Na de nederlaag tegen Osaka nam de 39-jarige Williams uitgebreid afscheid van het publiek in Melbourne (dat na een lockdown van vijf dagen weer aanwezig mocht zijn) en barstte ze op een persconferentie in huilen uit.

"Of dit mijn afscheid is? Dat weet ik niet. Als ik ooit afscheid neem ga ik dat niet zeggen", liet de 39-jarige Amerikaanse weten.