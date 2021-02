Paping, winnaar Elfstedentocht 1963, wordt 90: 'Nog steeds willen ze met me praten'

Ruim een week nadat menig Nederlander vanwege de dagenlange vrieskou had gehoopt op een Elfstedentocht, is Reinier Paping, de winnaar van de legendarische Tocht der Tochten in 1963, negentig jaar geworden.

"Het klinkt anders dan zeventig of tachtig; het lijkt alsof je ineens tien jaar ouder wordt", aldus Paping. "Maar ik voel me verder nog goed, hoor, ik ben nog altijd in beweging."

58 jaar geleden schreef de toenmalig sportleraar uit Ommen geschiedenis door onder barre omstandigheden de Elfstedentocht op zijn naam te schrijven. In welhaast Siberische omstandigheden bereikte hij met vallen en opstaan de finish.

Plaspauze

Paping herinnert zich zijn zegetocht nog als de dag van gisteren. "Op een gegeven moment moest ik plassen, dus dat zei ik tegen de jongens met wie ik om beurten op kop reed. Ik ging naar de kant. Ik weet nog precies de plaats, vlak bij een boom. En toen ik klaar was zag ik dat er ineens een gat van zeventig, tachtig meter was."

Jeen van den Berg reed tijdens Papings plaspauze weg bij de kopgroep. "Ik maakte het gat dicht. Dat ging me goed af. Ik voelde me nog prima. Toen ik terugkwam, vroeg ik aan die jongen of hij me kwijt wilde. Jeen was niet echt m'n vriend, laat ik het zo zeggen."