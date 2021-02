Technische briefing over spoedwet avondklok • VO-raad: les in theater of bioscoop

Middelbare scholen willen dat leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer in de week in de klas kunnen zitten. De VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, komt in het AD met deze oproep. De raad hoopt dat scholen met onder meer met sneltesten en gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, toch hun leerlingen kunnen ontvangen.

Begin deze maand riep de VO-raad ook al op om leerlingen in het voortgezet onderwijs minstens één keer per week naar school te laten gaan. De belangenorganisatie maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van leerlingen. "Ze zitten straks al tien weken thuis, er zijn veel zorgen over het mentale welbevinden. Het kabinet kijkt nu naar wat er nog kan op school. Wij vinden dat er een andere vraag gesteld moet worden: Wat is ervoor nodig om de scholen te openen?", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

Scholen die niet genoeg ruimte hebben om op anderhalve meter leerlingen te ontvangen, moeten volgens de VO-raad extern zalen kunnen huren, zoals theaters, bioscopen of hotels. Het kabinet zou daar geld voor moeten vrijmaken.

Dinsdag neemt het kabinet een besluit over de eventuele heropening van de middelbare scholen op 1 maart.