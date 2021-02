Rutte: weinig ruimte voor versoepelingen • Levensverwachting VS met jaar afgenomen

Als het gerechtshof het vonnis van de voorzieningenrechter over de avondklok in stand houdt, moeten de duizenden opgelegde boetes worden ingetrokken of terugbetaald worden. PVV-leider Wilders wil die garantie van premier Rutte. "Onrechtmatig is onrechtmatig", zei Wilders in het debat over de wet die de avondklok een betere juridische basis moet geven.

De PVV zal tegen die wet stemmen, want volgens Wilders is de maatregel buitenproportioneel. Er is volgens hem ook geen wetenschappelijke onderbouwing dat de avondklok zo'n 10 procent minder besmettingen zal opleveren, zoals het kabinet claimt. "Het is broddelwerk."

Morgen buigt het gerechtshof zich over het beroep dat de Staat heeft ingesteld tegen het vonnis van de rechter dat de avondklok onrechtmatig is, omdat die is gebaseerd op de verkeerde wet. Wilders is blij dat de rechter het kabinet "keihard teruggefloten" heeft.

Dat kwam het op het verwijt van D66 te staan dat hij rechterlijke uitspraken alleen serieus neemt als het hem uitkomt: