Pessimisme over versoepeling lockdown • 'Pfizer/BioNTech wilde 54 euro per vaccin'

De farmaceuten Pfizer en BioNTech wilden hun coronavaccin aanvankelijk voor 54,08 euro per dosis verkopen, melden de Süddeutsche Zeitung en de Tagesschau op basis van ingewijden. De voorzitter van de Duitse geneesmiddelencommissie noemt die prijs "dubieus" en "ongerechtvaardigd winstbejag".

De prijs van het vaccin is tot op de dag van vandaag geheim gehouden. Een Belgische staatssecretaris deelde in december per ongeluk een prijslijst van aangekondigde vaccins, waarop stond dat het middel van Pfizer/BioNTech 12 euro kost per dosis. Er zijn er twee per persoon nodig. Volgens de Duitse media ligt de uiteindelijk onderhandelde prijs op 15,50 euro per dosis. Dat is alsnog fors meer dan bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin, dat enkele euro's per stuk kost.

De aanvankelijk hoge prijs verklaart waarom sommige EU-landen terughoudend waren bij de aankoop van het Pfizer/BioNTech-vaccin, zegt Wolf Dieter Ludwig van de Duitse geneesmiddelencommissie tegen Tagesschau. "Ik denk dat het terecht was om te aarzelen." Pas in november tekende de EU een contract met de farmaceuten, nadat een forse prijsverlaging was uitonderhandeld.

De Duitse media schrijven dat de bedrijven de hoge prijs rechtvaardigden door te stellen dat de ontwikkeling van het vaccin "volledig zelf was gefinancierd". Dat is niet waar: BioNTech heeft miljoenen euro's subsidie ontvangen van de Duitse staat en de Europese Unie.

BioNTech wilde geen gesprek aangaan met de Süddeutsche Zeitung en Tagesschau, maar liet aan ze weten dat het bedrijf geen winst maakt op het vaccin en alle inkomsten direct weer investeert.