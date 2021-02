Lichtprotest voor heropening kapsalons • 'Pfizer/BioNTech wilde 54 euro per vaccin'

Kapsalons in het hele land voeren actie tegen de gedwongen sluiting als gevolg van de lockdown. De kapperszaken laten de lampen vanavond aan, "voordat het licht definitief uitgaat". De kappers hopen snel weer open te kunnen en pleiten voor meer financiële hulp. Sinds half december zijn de zaken gesloten.

Een van de deelnemende kapsalons is Mufide Hair & Spa in Enschede. "We moeten iets bedenken, want links- of rechtsom is heel Nederland inmiddels toe aan een kappersbeurt", zei eigenaar Meral Halaceli in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

De kapster heeft moeite haar hoofd boven het water te houden. "De financiële buffers zijn erdoorheen. We waren net hersteld van de sluiting in het voorjaar van 2020 en moesten toen weer dicht." Ze kan haar salon in stand houden met behulp van de studiebeurzen voor haar kinderen. Hoelang ze het volhoudt, weet ze niet. "Ik weet niet of ik over een paar maanden nog een salon heb."

De actie vindt door het hele land plaats: