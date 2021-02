Een derde militairen VS wil geen coronaprik • Mexico: 'Stop met hamsteren vaccins'

De ijzel en sneeuw in een groot deel van de Verenigde Staten leiden tot problemen bij de distributie van coronavaccins. Het winterweer bereikt ook staten in het zuiden als Georgia, Alabama en Texas. Op sommige plaatsen werden vaccinatiecentra gesloten of werden de vaccins niet tijdig geleverd.

De vertragingen en sluitingen leidden tot talloze afzeggingen van afspraken voor inentingen. In New York zei burgemeester De Blasio dat een hoeveelheid vaccins niet was geleverd waardoor nu meer dan 30.000 vaccinatieafspraken vervallen.

De vaccinatiecentra verwachten dat de problemen nog dagen zullen aanhouden.