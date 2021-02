Minder buitenlandse bedrijven vestigden zich in Nederland, brexit verzacht de pijn

Afgelopen jaar hebben 305 buitenlandse bedrijven zich in Nederland gevestigd. Dat zijn er ongeveer een kwart minder dan een jaar eerder, toen waren het er 397.

Dat maakt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) bekend. Dat is de organisatie die buitenlandse bedrijven helpt om zich in Nederland te vestigen. Alleen bedrijven die ook banen en investeringen meenemen, worden meegeteld in de cijfers.

Het lagere aantal bedrijven komt onder meer door corona, maar ook doordat ons vestigingsklimaat minder aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven, zegt de NFIA.

Vleesvervangers in Enschede

"Het vestigingsklimaat is nog steeds goed", zegt Jeroen Nijland, directeur van de NFIA. "Maar op onderdelen was er wel wat tegenwind. Bijvoorbeeld door veranderende regels rond belastingen en op het gebied van stikstof waar juist lang onbekend was hoe de regels eruit zouden gaan zien. Die onzekerheid maakt het moeilijker om een keuze te maken."

Een voorbeeld van een bedrijf dat afgelopen jaar wel naar Nederland kwam is Beyond Meat, een Amerikaans bedrijf voor vleesvervangers dat in Enschede een fabriek is gestart. Ook het Japanse chemiebedrijf Sekisui Polymatech startte een productielocatie in Roermond.

In totaal verwachten de 305 bedrijven zo'n 8600 directe banen te creëren in de eerste drie jaar. Dat is 40 procent minder dan in 2019.

Brexit

De brexit verzachtte de pijn nog een beetje. "Er zijn vorig jaar ongeveer 80 bedrijven vanwege brexit naar Nederland gekomen", zegt Nijland. "Samen hebben die 1600 banen gecreëerd." In 2019 kwamen er ongeveer net zoveel bedrijven naar Nederland vanwege de brexit en dat was volgens Nijland een topjaar.

De stroom Britse verhuizers naar Nederland lijkt nog niet opgedroogd. Twee weken geleden meldde het NFIA nog dat 500 Britse bedrijven onlangs serieuze interesse hebben getoond om zich in Nederland te vestigen.