Biden belt na bijna maand met Israëlische premier Netanyahu

Bijna een maand na zijn inauguratie heeft de Amerikaanse president Biden voor het eerst gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze spraken onder meer over de coronacrisis, Iran en het versterken van de militaire samenwerking. Volgens Biden was het "een goed gesprek".

Dat een nieuwe Amerikaanse president zo lang wacht met overleg met de premier van Israël, een belangrijke bondgenoot van de VS, is ongebruikelijk. In Israëlische media werden al zorgen geuit over de schijnbaar bekoelde relatie met Washington.

Met het telefoongesprek lijkt die kou enigszins uit de lucht. Het kantoor van Netanyahu verspreidde een foto van de Israëlische premier aan de telefoon. Volgens een verklaring van de Israëli's was het een "warm en vriendelijk" gesprek, dat een uur duurde.

Atoomakkoord

Volgens Netanyahu's ministerie bespraken de twee leiders onder meer de mogelijke ontwikkeling van atoomwapens door Iran, de strijd tegen covid-19 en de wens om nog meer vredesakkoorden te sluiten tussen Israël en Arabische landen. Netanyahu heeft eerder gezegd dat hij Biden ertoe wil bewegen het atoomakkoord met Iran niet nieuw leven in te blazen.

Volgens bronnen van persbureau AP rond de Amerikaanse regering heeft Biden het contact met Netanyahu zo lang afgehouden omdat hij eerst wilde overleggen met Europese bondgenoten over de te volgen koers met betrekking tot Iran.