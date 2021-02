Slechte herstart Juventus in Champions League, maar uitdoelpunt biedt hoop

Het was niet het snelste doelpunt ooit in het miljoenenbal. Dat record staat overigens nog altijd op naam van Roy Makaay, die in 2007 na elf seconden doel trof voor Bayern München tegen Real Madrid.

Juventus heeft ondanks een matig optreden in Porto een relatief gunstige uitgangspositie gecreëerd om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. In de Portugese havenstad verloor de Italiaanse landskampioen nipt, maar het maakte wel de belangrijke uittreffer: 2-1.

Na rust herhaalde de geschiedenis zich. De helft was nog geen twintig seconden oud, of Porto scoorde. Dit keer was het Moussa Maréga die De Ligt en co verraste. Op aangeven van Wilson Manafa kon hij frank en vrij doorlopen naar het Italiaanse doel en binnentikken: 2-0.

Het had nog erger kunnen worden voor Juve, toen ook Sérgio Oliveira door de Juve-defensie heen wandelde. Maar Wojciech Szczesny voorkwam de 3-0. Dat deed hij ook bij een fraaie omhaal van oud-Twente speler Jesús Corona.

Ronaldo was ook in het tweede bedrijf onzichtbaar. Het belangrijkste wapenfeit van de Portugees was zijn roep om een strafschop in de slotfase - zonder resultaat. De aansluitingstreffer die uiteindelijk toch viel, kwam als een verrassing. Federico Chiesa schoot de bal in de 82ste minuut in de verre hoek: 2-1.

Op 9 maart is de return in Turijn.