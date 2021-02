Lijstaanvoerder Manchester City wint inhaalduel bij Everton

Manchester City heeft het inhaalduel bij Everton met 3-1 gewonnen. De ploeg van trainer Pep Guardiola staat daardoor tien punten los van de nummer twee in Engeland.

De zeventiende zege op rij (alle competities) was terecht, al kwam die niet eenvoudig tot stand. Het combinatiespel van City was weer om van te smullen, maar leverde weinig grote kansen op.

De koploper had een van richting veranderd schot van Phil Foden nodig om op voorsprong te komen. Snel daarna maakte Everton weer gelijk door Richarlison, die zelf niet doorhad dat de bal via zijn dijbeen in het doel belandde.

Riyad Mahrez stelde met een knappe krul orde op zaken, waarna Bernardo Silva de 3-1 eindstand op het bord zette.

Beide clubs misten hun topscorers. Evertons Dominic Calvert-Lewin (13 doelpunten) en Ilkay Gündogan (11) van Manchester City zijn geblesseerd.