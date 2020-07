Polen in Nederland stemden pro-Europees: 'Belangrijk dat Polen tolerant is'

In Polen won de zittende president, de conservatief Duda, een spannende verkiezingsrace met 51 procent van de stemmen. Maar in Nederland klonk onder Polen een heel ander geluid: 83 procent koos voor diens pro-Europese uitdager Rafal Trzaskowski.

De verkiezingen leven enorm onder de Polen in Nederland. Een recordaantal bracht zijn stem uit, ruim 20.000. "In vergelijking met de vorige verkiezingen is dit veel", zegt Lukasz Koterba van de Poolse nieuwswebsite over Nederland Niedziela. "Maar nog steeds is het eigenlijk maar zo'n 10 procent van alle Polen in Nederland, een kleine groep."

Wat opvalt is dat Trzaskowski in bijna alle westerse landen waar Polen kunnen stemmen, heeft gewonnen. "De nieuwe Poolse migranten van de laatste tien à vijftien jaar zijn meer pro-Europa en hechten meer belang aan open grenzen", zegt Koterba. "Daarom stemmen ze meer op een pro-EU kandidaat."

De 22-jarige student Dominik Morawiak, die in Zaltbommel woont, twijfelde of hij zou gaan stemmen. "Ik wilde het aan de mensen in het land zelf overlaten", zegt hij. "Maar toen president Duda openlijk lhbti'ers begon aan te vallen, kwetste mij dat persoonlijk."