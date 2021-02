Van Barneveld via Niedernhausen naar PDC: 'Wel behoorlijke degradatie voor mezelf'

Van een leien dakje ging het allemaal niet in het Duitse Niedernhausen, maar uiteindelijk heeft Raymond van Barneveld bij de zogenoemde Qualifying School dan toch zijn felbegeerde tourkaart voor de PDC weten binnen te spelen. En dus kan de vorig jaar gestopte darter weer een nieuwe start maken in het profcircuit.

"Het was een lange weg. We zijn op 1 oktober begonnen, maar ik wist niet zo goed waar het heen zou gaan", kijkt 'Barney' terug op de voorbije maanden. "Elke dag waren we aan het trainen om in januari een poging te gaan doen die tourkaart te halen. Het was ook lang onduidelijk hoeveel kaarten er waren en wie er wel en wie er niet zouden zijn."

Vijf kruisjes

De 53-jarige Hagenaar met vijf wereldtitels op zijn naam moest vervolgens nog geduld hebben ook. "Het werd verzet naar februari en toen bleek er ook nog een voorronde te zijn. Ja, dan kun je vijf kruisjes op je shirt hebben, maar uiteindelijk moet je daar wel aan gaan deelnemen. Dat was wel een behoorlijke degradatie voor mezelf. Maar er is continu op mij ingesproken: we gaan dit gewoon doen. Ik begon er steeds meer in te geloven."