Advocaat des duivels na pijnlijke uitschakeling: 'Als je ziet hoe de doelpunten vallen' - NOS

Feyenoord moet zich de rest van dit seizoen richten op de eredivisie. De Rotterdammers hadden de halve finale van de KNVB-beker woensdag voor het grijpen, maar na een rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis ging het in de uitwedstrijd tegen Heerenveen helemaal mis. Heerenveen scoorde tussen de 81ste en 88ste minuut liefst drie keer en draaide een achterstand van 1-3 om in een niet meer verwachte overwinning: 4-3. "Een totaal onnodige nederlaag", sprak trainer Dick Advocaat na afloop met ingehouden woede. "Als je met 3-1 voorstaat met nog twintig minuten te spelen, dan moet je dat uitspelen. We hadden de wedstrijd onder controle. Maar als je ziet hoe de doelpunten vallen... Het is pijnlijk omdat het totaal onnodig is. Het is verschrikkelijk voor Feyenoord, maar het leven gaat door." Rood en fout Bij Feyenoord vielen Berghuis en keeper Nick Marsman in negatieve zin op: Berghuis kreeg na rust zijn tweede gele kaart en Marsman zag er niet best uit bij de 3-3. "Moet ik nu de aanvoerder en de keeper verwijten gaan maken?", aldus Advocaat. "Deze jongens weten ook wel dat het anders had gemoeten. Het mag niet, maar het gebeurt. Je wint als team en je verliest als team." "Bovendien verwacht je ook dat de scheidsrechter optreedt, of de VAR, bij die duwpartij", verwees Advocaat naar de 3-3, waarbij Marsman uit zijn evenwicht werd gebracht door Henk Veerman.

Berghuis schuldbewust Berghuis toonde zich na afloop schuldbewust over zijn rode kaart. "Het is een harde klap. Een superbelangrijke wedstrijd, we komen in de tweede helft fantastisch terug met mooie goals, en dan één zo'n tackle. Ik probeer de bal af te pakken en was ervan overtuigd dat ik hem zou hebben. Een tweede gele kaart, dat moment overheerst."

Berghuis schuldbewust na rode kaart: 'Het begint bij mij en het kantelt de wedstrijd' - NOS

De aanvoerder bood na afloop in de kleedkamer zijn excuses aan. "Ik heb sorry gezegd, het begint toch bij mij en het kantelde de hele wedstrijd. Doodzonde..." Vol schuldgevoel bekeek Berghuis vervolgens de dramatische afloop voor Feyenoord vanaf de tribune. Heeft hij het gevoel dat hij zijn ploeg in de steek heeft gelaten? "Als je die quote graag wil hebben, dan mag dat."