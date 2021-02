Koploper Atlético Madrid laat punten liggen bij Levante (1-1)

Atlético Madrid heeft voor de tweede keer in drie wedstrijden punten gemorst in de competitie. De koploper bleef op bezoek bij Levante steken op 1-1.

De formatie van trainer Diego Simeone heeft de beste verdediging van Spanje, maar in de zeventiende minuut gaf die niet thuis. Levante kreeg een vrijgeleide en Enis Bardhi rondde af.

Met wat mazzel kwam Atlético voor rust weer op gelijke hoogte: een schot van Marcos Llorente werd onderweg aangeraakt. In de tweede helft had Atlético alsnog de winst moeten pakken.

Open doel

Luis Suárez was dicht bij de 2-1, maar z'n inzet werd gekeerd. In de rebound miste Angel Correa voor open doel. Saul vond even later wel het net, maar stond buitenspel.

Atlético heeft nu 55 punten, 6 meer dan Real Madrid dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. Barcelona, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft, volgt met 46 punten.