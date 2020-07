Rechter VS steekt stokje voor hervatting executie van federale doodstraf

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de voltrekking van de doodstraf van vier veroordeelden in juli en augustus verboden. In het geval van Daniel Lewis Lee in de staat Indiana was dat minder dan zeven uur voordat zijn executie zou plaatsvinden.

De federale rechtbank in Washington vermoedt dat de veroordeelden gelijk zullen krijgen in hun verzet tegen het executiemiddel pentobarbital. Het gebruik van dat middel is mogelijk in strijd met het grondwettelijk verbod op "wrede en ongebruikelijke" bestraffingen.

Desnoods een vuurpeloton

Een medische deskundige die voor de terdoodveroordeelden als getuige optrad, zegt dat het middel hevige bloedingen in de longen kan veroorzaken, zodat iemand voordat hij het bewustzijn verliest het gevoel krijgt dat hij verdrinkt.

Om de beëindiging van hun leven minder gruwelijk te maken, hebben de terdoodveroordeelden het ministerie van Justitie gevraagd morfine of een ander verdovend middel aan de injectie met pentobarbital toe te voegen, of desnoods geëxecuteerd te worden door een vuurpeloton.

Het ministerie van Justitie gaat in beroep tegen de uitspraak, omdat de geplande data niet gemakkelijk kunnen worden veranderd. Zo heeft het uit veertig personen bestaande executieteam al uitgebreid getraind en zijn er voor hen hotelkamers geboekt.