Feyenoord uitgeschakeld in KNVB-beker na zeven krankzinnige minuten in Heerenveen

Sc Heerenveen heeft zich na Ajax, Vitesse en VVV-Venlo als vierde en laatste club geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. De Friezen leken tegen Feyenoord op uitschakeling af te stevenen, maar draaiden in de laatste tien minuten een 1-3 achterstand om en zegevierden met 4-3.

Feyenoord speelde vanaf de 66ste minuut met tien man, nadat aanvoerder Steven Berghuis voor de tweede keer met een gele kaart bestraft was. De Rotterdammers waren kort daarvoor op 1-3 gekomen.

De Friezen gingen na een tamelijk kalme eerste helft met 1-0 rusten. Rami Kaib schoot raak uit een messcherpe voorzet van Mitchell van Bergen. Niets wees op het spektakel dat ging komen.

Feyenoord kwam na rust in de kortste keren via Bryan Linssen, Steven Berghuis en Lutsharel Geertruida op 1-3. Bij 1-1 had Joey Veerman een strafschop gemist voor Heerenveen. De thuisploeg leek geklopt, totdat Berghuis zijn tweede gele kaart kreeg. Henk Veerman en De Jong schoten Heerenveen alsnog verder.