Sensatie in Rotterdam: Nederland na knotsgekke slotfase door op OKT

Toch bleef Oranje strijdbaar. In de vierde periode, met nog vijf minuten speeltijd op de klok, werd een versnelling ingezet en maakte Nederland twee goals binnen een halve minuut. De 7-9 van Guus van Ijperen was belangrijk.

In de derde periode probeerde Nederland terug te knokken na een 2-5 tussenstand. Toen Robin Lindhout op 4-8 een belangrijke treffer maakte, kwam er ook weer hoop binnen de ploeg. Die verdween even toen Eelco Wagenaar weer moest vissen tegen het einde van de derde periode, waardoor het gat weer op vier gebracht was (5-9).

In de eerste drie periodes liep Nederland achter de feiten aan. Het team leek vermoeid, een dag na de zwaarbevochten zege tegen Roemenië. "We creëerden de manmeersituaties wel, maar we maakten de kansen niet af", zag bondscoach Harry van der Meer vanaf de kant.

"We vochten als een team in de laatste periode", blikte de man van de wedstrijd, Jorn Muller, na afloop terug. "We hadden er geloof in, tot de laatste seconde. Waar het aan lag in de eerste drie periodes? Weet ik niet, moeten we analyseren. We bleven een beetje in de vermoeidheid hangen misschien. Maar we bleven doorbeuken en we maakten onze kansen af."

Nederland is nu zeker van de kwartfinales. "Morgen tegen Rusland. Ik weet niet of een eventuele zege invloed heeft op onze positie. Als we nog een plekje omhoog kunnen, is dat mooi meegenomen. Tweede zou mooi zijn."

Drie tickets

Er zijn in Rotterdam drie tickets voor Tokio te verdelen. De beste vier landen in elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Mocht Nederland donderdag winnen van Rusland, eindigt het als tweede in de groep en ontloopt Oranje waarschijnlijk sterke landen als Montenegro en Griekenland.