Amerika beschuldigt drie Noord-Koreanen van omvangrijke cyberaanvallen

De Verenigde Staten hebben drie Noord-Koreaanse computerprogrammeurs beschuldigd van omvangrijke cyberaanvallen. Bij die aanvallen op onder meer banken in Azië, Mexico en Afrika zou in ieder geval voor meer dan 1,3 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) aan geld en cryptovaluta zijn buitgemaakt. Ook was een filmstudio in Hollywood slachtoffer van een aanval.

De drie verdachten waren volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie ook betrokken bij het ontwikkelen van de gijzelsoftware WannaCry 2.0. Onder meer de Britse gezondheidsdienst NHS werd daar in 2017 hard door getroffen. Met die software werden de computersystemen platgelegd en pas vrijgegeven nadat er een bedrag werd overgemaakt.

Namen bekendgemaakt

In 2014 vielen de hackers Sony Pictures aan. Ze wilden voorkomen dat de film The Interview werd uitgebracht. In die komedie wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un omgebracht. Daarnaast kregen de hackers een groot aantal wachtwoorden en e-mailadressen van Sony's klanten, contracten met acteurs en kopieën van paspoorten in hun bezit. Een maand later had de Amerikaanse federale politie FBI voldoende bewijs dat het om een aanval uit Noord-Korea ging.

De Amerikaanse justitie maakte de namen van het drietal bekend. Jon Chang Hyok (31), Kim Il (27), en Park Jin Hyok (36) werkten ten tijde van de aanvallen voor de Noord-Koreaanse militaire inlichtingendienst. De Amerikanen gaan ervan uit dat ze nu nog in Noord-Korea zijn, maar ze opereerden eerder ook vanuit China en Rusland.

Exacte bedrag niet duidelijk

Het exacte bedrag dat ze hebben buitgemaakt, is niet bekend omdat in sommige gevallen de diefstal op tijd werd gestopt of teruggedraaid. Bij zeker één aanval in 2016 zou er 81 miljoen dollar (67 miljoen euro) zijn buitgemaakt. Daar was de nationale bank van Bangladesh slachtoffer van.

Volgens de autoriteiten in de VS heeft een inwoner van Amerika met een Canadese achtergrond gezegd dat hij schuldig was aan het witwassen van een deel van de opbrengst van de hackers.

In een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea de afgelopen maanden ook al voor ruim 300 miljoen dollar (260 miljoen euro) aan cryptovaluta gestolen. Het geld zou in de ontwikkeling van nucleaire wapens worden gestoken, concludeerde het panel dat onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van de internationale sancties tegen Noord-Korea. In totaal zou het land door de jaren heen naar schatting 2 miljard dollar hebben ontvreemd.