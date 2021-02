Conservatieve en omstreden radiomaker Rush Limbaugh (70) overleden

Limbaugh vergaarde een vermogen en werd met zijn programma een factor van betekenis binnen de Republikeinse partij. De Republikeinse presidenten George H.W. Bush, George W. Bush en Donald Trump kwamen langs in de studio. Trump onderscheidde Limbaugh vorig jaar nog met de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die de Amerikaanse regering aan burgers geeft.

Het programma van Limbaugh breidde zich vanuit Californië langzaam maar gestaag uit. In 1988 ging de show landelijk, met uiteindelijk 600 zenders. Volgens de programmamakers zelf is het het meest beluisterde praatprogramma van de VS, en luisteren er wekelijks 27 miljoen mensen naar. Het liefst sprak Limbaugh zelf drie uur lang over het nieuws, zonder gasten.

Limbaugh wordt gezien als een van invloedrijkste figuren in de Amerikaanse media van de afgelopen decennia. Hij maakte sinds 1984 zijn programma The Rush Limbaugh Show, waarmee hij een trouwe conservatieve achterban kreeg. Hij presenteerde altijd vanachter een gouden microfoon.

De Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Kathryn bekendgemaakt aan het begin van het radioprogramma dat Limbaugh wekelijks maakte. Limbaugh, die populair was in conservatieve kringen, leed al een tijd aan longkanker.

Met president Trump had Limbaugh een goede band. Bij de uitreiking van de onderscheiding bedankte Trump hem voor zijn "decennialange en onvermoeibare toewijding" aan de Verenigde Staten.

En toen Trump herstelde van een coronabesmetting, maakte Limbaugh een speciale uitzending voor de president. Trump zelf was twee uur lang aan het woord. "We houden van je", zei Limbaugh namens zijn luisteraars tegen Trump.

Seksistisch en homofoob

Controversieel was de invloedrijke Limbaugh ook, zeker in progressieve kringen in de Verenigde Staten. Hij kwam in opspraak vanwege racistische, sekstische en homofobe uitspraken. Hij noemde oud-presidentskandidaat Hillary Clinton een 'FemiNazi', een term die hij vaker gebruikte voor feministen. Van rechten voor de lhbti-gemeenschap wilde hij niets weten.

In zijn show werd ook regelmatig een complottheorie geuit. President Obama was volgens hem niet geboren in de Verenigde Staten. Ook ging het geregeld over de klimaatverandering die, ondanks veel wetenschappelijk bewijs, volgens hem niet het gevolg is van menselijk handelen. Ook propageerde hij minder regels, lagere belastingen voor rijken en Amerikaanse militaire interventies in het Midden-Oosten.

Beschuldigingen dat de Russen zich hadden bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, wuifde hij weg. Volgens hem zat de deep state erachter, en specifieker: oud-medewerkers van Obama die bij de inlichtingenorganisaties nog aan de touwtjes zouden trekken.

Twee weken geleden presenteerde Limbaugh zijn programma voor het laatst. Net als president Trump geloofde ook hij niets van de verkiezingswinst van Joe Biden. Volgens hem waren de verkiezingen niet eerlijk verlopen. "We zullen niet volgzaam zijn zoals we in het verleden waren, en wachten tot de volgende verkiezingen", zei hij daarover.