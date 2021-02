Dit is de actiegroep die de avondklok tot wankelen brengt

De crisis bestaat volgens de groep alleen op papier en Viruswaarheid is daarom tegen alle huidige coronamaatregelen. En Engel beweert dat de IC's nooit vol hebben gelegen en dat het coronavirus niet erger is dan een griepje.

Aanhangers zien Viruswaarheid als een van de weinige groepen die echt kritisch nadenken over de coronamaatregelen. Voorman Willem Engel omschrijft het zelf als een mensenrechtenorganisatie. "Een nieuwe Amnesty", zegt de 43-jarige dansleraar, die tijdens het schrijven van zijn proefschrift stopte met de biomedische wetenschap. "We zullen ons met alles blijven verzetten tegen de dictatuur."

De actiegroep Viruswaarheid verraste gisteren vriend en vijand door een rechter een streep te laten zetten door de avondklok. Die uitspraak is voorlopig opgeschort , maar het al dan niet tijdelijke succes roept opnieuw de vraag op waar deze stichting precies voor staat en wie de achterban is.

Drie zaken lopen in hoger beroep: een tegen de PCR-test, een tegen het inreisverbod en een tegen het demonstratieverbod. Komende vrijdag dient het spoedappèl over de avondklok.

De actiegroep wordt naar eigen zeggen gefinancierd door donateurs. Volgens Engel zijn het er een paar duizend, die donaties geven van tussen 5 en 100 euro.

De Facebook-pagina heeft 15.000 likes en ruim 55.000 volgers. Engel omschrijft zichzelf als coördinator, "in het algemeen maar specifiek voor de groep wetenschap". De Facebook-groep herbergt volgens hem ongeveer tien verschillende onderzoeksgroepen over thema's als immunologie en ventilatie.

'Nieuwszender'

"We zijn inmiddels ook een soort nieuwszender", zegt de voorman. Er zijn redacteuren en vertalers die de livestreams op sociale media bemannen. "Ons team bestaat voornamelijk uit Nederlanders. Maar we werken nauw samen met vergelijkbare groepen in de VS, Duitsland, België en Frankrijk."

De aanhang van de groep laat zich niet in een categorie vatten, behalve dat het allemaal uitgesproken tegenstanders zijn van het Nederlandse coronabeleid. Jong, oud, alleenstaand, gezinnen: je zag het allemaal bij de door Viruswaarheid georganiseerde betogingen.

Doodsbedreigingen

"Liefde, geduld, waarheid en eenheid zijn onze kernbegrippen", zegt de Rotterdamse voorman. Maar vorig najaar kwam de groep op een andere manier in het nieuws.

Nadat Engel op Facebook het telefoonnummer had gedeeld van een verzorgingstehuis dat tegen de zin van de actiegroep was gesloten vanwege een corona-uitbraak, werd het personeel telefonisch bedreigd. "Ik wens u een langzame, pijnlijke en eenzame dood", kreeg een medewerker te horen.

"Het is absoluut niet waar dat ik opgeroepen heb tot verbaal geweld", reageert Engel. Hij zegt juist te hebben benadrukt aan zijn volgers dat bellers beleefd moesten blijven. "Want niet de telefonist maar de directeur is ervoor verantwoordelijk. En het zou ook goed kunnen dat de daders het expres hebben gedaan om ons te framen."

'Extremistische onderstroming'

Los van de vraag wie verantwoordelijk was voor de doodsbedreigingen, het verzet tegen de coronamaatregelen is het afgelopen half jaar grimmiger geworden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwde in een rapport voor de "extremistische onderstroming" binnen de stroming van activisten.

Factchecker Pepijn van Erp schreef vorig jaar een analyse over een aantal beweringen van Engel. Van Erp is bestuurslid van Stichting Skepsis, die sterke beweringen controleert. "Toen ik het ging volgen, zag ik in de uitingen van Viruswaarheid steeds meer dat complottheorieën de boventoon gingen voeren. Bijvoorbeeld dat er sprake is van een bewuste strategie van westerse mogendheden in Europa om een soort controlemaatschappij in te richten zoals in China."

Maar ongeacht de motivatie van Viruswaarheid: vrijdag wordt dankzij Engel c.s. duidelijk wat het rechterlijke oordeel is over de avondklokmaatregel van het kabinet.