Verwarring na 'avondklokzaak': wat is er gebeurd en hoe nu verder?

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans (Universiteit Leiden) vergeleek de Wbbbg gisteren in Nieuwsuur met de noodrem in een trein:

De uitspraak van gisterochtend ging niet zozeer over de vraag of de avondklok een goed idee is, maar over of het kabinet de juiste weg heeft bewandeld om de maatregel in te voeren. Het kabinet heeft daarvoor gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), bedoeld voor acute noodsituaties waarbij in allerijl maatregelen moeten worden genomen. Dat kan dan zonder tussenkomst van de Tweede en Eerste Kamer.

Ben je het overzicht kwijt? In dit artikel beantwoorden we vijf vragen over de zaak en het vervolg.

Zoals jurist en universitair staatsrechtsdocent Manon Julicher (Universiteit Utrecht) het samenvat: "In één dag tijd lag er een vonnis, er kwam meteen een spoedprocedure, de rechters werden gewraakt, het moest allemaal snel en er was onenigheid."

Na een dinsdag vol juridisch getouwtrek is in ieder geval één ding duidelijk: we hebben tot vrijdag hoe dan ook nog te maken met een avondklok. In een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak bepaalde de voorzieningenrechter weliswaar gisteren dat de juridische basis onder die maatregel niet deugt, maar die uitspraak is vervolgens opgeschort tot het hoger beroep van vrijdag.

Volgens de rechtbank was van "superspoed" echter geen sprake. Want, zei de voorzieningenrechter: er was al veel vaker over een avondklok gesproken en bovendien is er nog een debat over geweest in de Tweede Kamer. Dat rijmt niet "met de gestelde urgentie", aldus de rechter.

Waar ging het daarop volgende spoedappèl over?

Daarmee was allesbehalve het laatste woord gezegd over de kwestie. De Staat ging in hoger beroep en verzocht gistermiddag in een zogeheten spoedappèl (met succes) om de uitspraak van de rechter tot die tijd te schorsen. Dat betekent: zolang het hoger beroep nog bezig is, blijft de avondklok gewoon van kracht.

De reden is dat het gerechtshof het belang van de Staat de komende dagen zwaarder vindt wegen dan dat van Viruswaarheid.

Voorzitter Marie-Anne Tan-de Sonnaville omschreef het Staatsbelang als "het voorkomen van een jojo-effect":