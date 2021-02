VVV-Venlo pas na verlenging langs NEC in kwartfinale KNVB-beker

VVV-Venlo heeft zich als derde ploeg geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. De nummer 14 van de eredivisie was op het kunstgras in Almelo na verlenging met 2-1 te sterk voor NEC, dat zesde staat in de eerste divisie. De Limburgse winnaar van het duel, dat vorige week al op het programma stond maar toen vanwege het winterse weer in Nederland geen doorgang kon vinden, moet voor de halve eindstrijd begin maart op bezoek bij Vitesse. Juist vanwege dat vooruitzicht op een treffen met de aartsrivaal uit de buurt was NEC er veel aangelegen om door te stoten naar de laatste vier. En ook in Arnhem had men daar wel zin in, getuige een opmerkelijke aanmoediging vanuit de lucht.

succes uit Arnhem - Pro Shots

Maar VVV had weinig trek om aan dat feestje mee te werken. De Limburgers vormden in de eerste helft de bovenliggende partij en kwamen dan ook verdiend op 0-1 door Georgios Giakoumakis. De bal plofte na een schot van Anastasios Donis via een Nijmeegs been voor de voeten van de topscorer van de eredivisie, die wel raad wist met de buitenkans. Meer energie Meteen na rust had VVV opnieuw kunnen toeslaan na een lage voorzet van Leon Guwara, maar Anastasios Donis maaide langs de bal, waarna de verraste Vito van Crooij evenmin tot een uithaal kwam. Aan de andere kant zette Elayis Tavsan met een afstandsschot doelman Delano van Crooij aan het werk. NEC, dat in de vorige ronde Fortuna Sittard de baas was, was met meer energie aan het tweede bedrijf begonnen en dat betaalde zich in de 57ste minuut uit, toen Rangelo Janga bij twee verdedigers wegdraaide en een schuiver losliet die in de uiterst hoek verdween: 1-1. Dat de doelpuntenmaker bij zijn actie een VVV-shirtje had vastgepakt, werd door de arbitrage door de vingers gezien.