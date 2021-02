Bol klopt Klaver in rechtstreeks duel en noteert nieuw Nederlands record

Bij wedstrijden in het Poolse Torun heeft Femke Bol opnieuw het Nederlands indoorrecord op de 400 meter verbeterd. Eind januari verpulverde Bol in Wenen met 50,96 het 33 jaar oude record van Ester Goossens, waarna ze een week later in Metz met 50,81 nog sneller was.

Nu kwam ze in Torun, waar volgende maand de Europese kampioenschappen zullen plaatsvinden, uit op 50,66. Dit jaar zijn slechts twee atletes in de wereld sneller dan de twintigjarige Amersfoortse.

Lieke Klaver eindigde in dezelfde race op de derde plaats. De houdster van het Nederlands indoorrecord op de 200 meter ging snel van start en werd gepasseerd door Bol en de Poolse Justyna Swiety, de Europees kampioene outdoor van 2018. Klaver finishte na 51,92.