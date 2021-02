Minister in gesprek met Groningse universiteit om 'Chinese invloeden'

Van Engelshoven - anp

Demissionair minister Van Engelshoven wil zo snel mogelijk met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om de tafel gaan zitten om haar zorgen te bespreken over mogelijke beïnvloeding door China op het onderwijs. Dat zei ze in het NOS-NTR-programma Nieuws en Co op NPO Radio1. Uit een contract dat de NOS in handen heeft blijkt dat een Groningse hoogleraar deels betaald wordt door een organisatie die banden heeft met de Chinese overheid, het Confucius instituut. De hoogleraar is contractueel verboden "het imago van China te beschadigen". Uit het contract is op te maken dat de Chinese partner de aanstelling van de hoogleraar eenzijdig kan opzeggen als zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten "de Chinese wet serieus overtreden of het imago van China zware schade toebrengen". Of en wanneer dat gebeurt, wordt bepaald door de Hanban. Dit is de Chinese koepelorganisatie van alle Confucius Instituten wereldwijd. Demissionair minister Van Engelshoven maakt zich ernstige zorgen en wil zo snel mogelijk met de Rijksuniversiteit Groningen om de tafel. "Iedere universiteit heeft de wettelijke plicht om de academische vrijheid te borgen. Daar mag niet mee worden gemarchandeerd. En daar wil ik ze ook aan houden."

Volgens de RUG zet de overeenkomst de academische vrijheid niet onder druk. "Het ministerie van OCW is op de hoogte van de overeenkomst en de Tweede Kamer is er twee keer eerder over geïnformeerd. De desbetreffende hoogleraar heeft een vaste aanstelling bij de Faculteit der Letteren van de RUG. Hij krijgt zijn salaris via de RUG uitbetaald en wordt voor zijn functioneren beoordeeld door de RUG. Hij is dus als persoon en wetenschapper niet afhankelijk van financiering door Hanban. De overeenkomst loopt binnenkort af en wordt geëvalueerd."

CDA en D66 in de Tweede Kamer willen dat de minister de kwestie zo snel mogelijk onderzoekt. D66-Kamerlid Van Meenen noemt het "onaanvaardbaar als ons onderwijs op deze manier wordt beïnvloed". CDA-Kamerlid Van Helvert ziet het als een "voorbeeld van hoe China via zijn voormalige burgers in het buitenland succesvol op oneigenlijke wijze info en invloed probeert te krijgen, alsmede de vrijheid drastisch inperkt". Volgens Van Helvert is het niet alleen het geval met de studenten, ook "bijvoorbeeld Oeigoeren worden nauwlettend in de gaten gehouden". Onduidelijk is of het contract dat de hoogleraar met de instelling heeft wel strookt met het Nederlands arbeidsrecht is. "Ook dat wil de minister onder de loep nemen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. Groningse studenten roepen hun universiteit in een petitie op niet langer samen te werken met het Chinese Confucius Instituut. Volgens hen probeert China via deze weg studenten en medewerkers in Groningen te beïnvloeden. Opstellers van de petitie zijn deels Chinese studenten die anoniem willen blijven uit vrees voor hun veiligheid. Ze worden gesteund door de Groningse universiteitsraadspartij De Vrije Student (DVS). Ook op andere universiteiten in Nederland groeien de zorgen over de invloed van China.