Botman grote meneer in Lille: 'Bij Ajax tweede of derde keuze als centrale verdediger'

Sven Botman - AFP

Voor Sven Botman wordt het Europa League-duel met Ajax van donderdagavond een bijzondere ontmoeting: de 21-jarige verdediger van Lille droeg bijna zijn hele voetballeven het shirt van Ajax. "Ik heb er veel zin, het wordt een mooie wedstrijd tegen mijn oude club", vertelde Botman tijdens de persconferentie van Lille. "Ik heb er tien, elf jaar gespeeld, kijk nog veel wedstrijden van Ajax en ben nog steeds Ajax-fan. Alleen morgen natuurlijk niet, dan speel ik voor Lille." Botman verkaste afgelopen zomer voor acht miljoen euro van Amsterdam naar Lille, waar hij dit seizoen uitgroeide tot een revelatie in de sterke defensie van de Franse koploper. Lille is al ruim 600 minuten zonder een tegentreffer in verschillende competities. Inmiddels wordt zijn naam alweer al in verband gebracht met een nieuwe miljoenentransfer, mogelijk naar Liverpool. "Ik kwam hier met veel vertrouwen en heb al veel minuten mogen maken", aldus Botman. "Ik heb al tegen veel verschillende topspitsen gestaan in de Franse competitie, daardoor heb ik me verder kunnen ontwikkelen tot een complete verdediger."

Sven Botman en Ryan Gravenberch in 2018 tijdens een duel van Ajax met Benfica in de UEFA Youth League - Pro Shots

Het afscheid van Ajax en de overstap naar Lille lijkt Botman dus vooral profijt te hebben gebracht. "Bij Ajax was ik de tweede of derde keuze als centrale verdediger. De kansen die ik nu bij Lille heb gehad, zou ik bij Ajax niet gekregen hebben." Oude bekenden De verdediger kijkt er naar uit om voormalige ploeggenoten tegen te komen. "Met jongens als Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Kjell Scherpen en Perr Schuurs ging ik bij Ajax veel om. En we komen elkaar natuurlijk ook tegen bij Jong Oranje." De verschillen tussen Lille en Ajax zijn vergeleken met vorig seizoen, toen de Amsterdammers twee keer wonnen in de groepsfase van de Champions League, kleiner geworden, stelt Botman. "Wij doen het goed in Frankrijk, Ajax doet het goed in Nederland. De ploegen zijn dichter naar elkaar toegegroeid en we zijn aan elkaar gewaagd. Het wordt spannend en kan beide kanten opgaan. Ajax zal gaan aanvallen. Ze geven vaak veel ruimte weg. Als wij doen wat we moeten doen, dan kunnen wij daar wel van profiteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken."