Lichaam gevonden in zoektocht naar verdwenen Glee-actrice

Reddingsdiensten in Californië hebben in een meer bij Los Angeles een lichaam gevonden in de zoektocht naar de verdwenen Amerikaanse actrice Naya Rivera. De autoriteiten houden later vandaag een persconferentie.

De 33-jarige Rivera, vooral bekend door haar rol van Santana Lopez in de hitserie Glee, was vorige week gaan varen met haar 4-jarige zoontje. Toen Rivera niet op tijd terugkeerde met de boot, ging personeel van de bootverhuurder op zoek naar de vrouw en het kind. Ze troffen de jongen alleen op de boot aan.

De verhuurder waarschuwde de politie. Volgens het kind, dat een reddingsvest droeg, was zijn moeder in het water gesprongen om te gaan zwemmen, maar kwam ze daarna niet meer boven.

De serie Glee gaat over een groep scholieren die een koor beginnen, en is ook in Nederland te zien.