Nieuwe treinen NS later geleverd, snellere trein naar het noorden jaar opgeschoven

Een deel van de nieuwe intercity-treinen die door de Nederlandse Spoorwegen zijn besteld, komt later naar Nederland. Dat staat in een brief van de spoorvervoerder aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De belangrijkste reden van de vertraging is het coronavirus, laat de NS weten. Bepaalde onderdelen van de trein worden daardoor later geleverd, en ook het testen van de treinstellen is ingewikkelder.

Het uitstel heeft ook invloed voor treinreizigers. Door de latere levering van de nieuwe treinen, ICNG's genoemd, gaat een aantal grote wijzigingen in de dienstregeling voorlopig niet door. Eigenlijk was het de bedoeling vanaf december 2022 met de snellere treinen van en naar Noord-Nederland te gaan rijden, waardoor de reistijd tussen Groningen en Leeuwarden naar de Randstad zou afnemen. Deze veranderingen gaan nu pas op z'n vroegst eind 2023 in, zegt de NS.

Doordat de nieuwe dienstregeling vanwege de vertraging wordt uitgesteld, komt er voorlopig ook geen ruimte op het spoor vrij voor de zogenoemde 'airport sprinter'. Die trein zou vanaf eind 2022 moeten gaan pendelen tussen de stations Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp, en reizigers van en naar het vliegveld een comfortabelere reis moeten bezorgen. "Nu deze ruimte minimaal een jaar later beschikbaar komt, zal ook de airport sprinter minimaal een jaar later van start gaan", laat de spoorvervoerder weten.

Reisrestricties en quarantaineregels

De NS benadrukt dat niet alle treinen later zullen komen. Een deel van de nieuwe intercity's kwam eerder al in Nederland aan en doet inmiddels testritten over het spoor. "Als de testritten positief zijn, verwacht we dat eind dit jaar de eerste reizigers kunnen instappen. Het aantal treinen is echter niet genoeg om de volledige dienstregeling in december 2022 te kunnen aanpassen."

Met de nieuwe treinen die er tot die tijd al wel zijn, wil de spoorvervoerder gaan rijden op de hogesnelheidslijn tussen Breda, Rotterdam en Amsterdam, en tussen Den Haag en Eindhoven.

Het uitstel komt volgens de NS na een bericht van de Franse fabrikant Alstom, die de treinen in elkaar zetten. Door alle reisrestricties en quarantaineregels vanwege corona, kunnen bepaalde onderdelen niet op tijd worden geleverd. "De onderdelen voor de nieuwe intercity komen uit heel de wereld: airco's uit Spanje, schakelkasten uit Marokko en Italië, stoelen uit Polen, software uit India, ga zo maar door", zegt een woordvoerder van het spoorbedrijf. Ook is er vertraging opgelopen tijdens het testen, na een ongeval van twee testtreinen tijdens een sleeptransport richting Duitsland.

Tijd inhalen door korter met de treinen te testen, vindt de NS onverantwoord. "We nemen dit besluit met tegenzin, maar ook vanuit de overtuiging dat we de introductie van deze belangrijke treinen niet onder tijdsdruk willen doen. Dat corona nu het ICNG-programma vertraagt is erg vervelend, maar geen reden om concessies te doen aan de kwaliteitseisen. We passen de dienstregeling aan zodra we er klaar voor zijn. Zo kunnen we een goede en voorspelbare dienstregeling bieden. Daar is de reiziger het meest bij gebaat."