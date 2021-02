Zes jaar cel en tbs tegen Keith Bakker geëist voor verkrachting

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Keith Bakker. De voormalige verslavingsgoeroe moest zich verantwoorden voor de rechter voor verkrachting van een minderjarig meisje. Dat zou hij hebben gedaan toen hij haar hielp met haar eetstoornis.

Volgens de officier van justitie ging Bakker "gewiekst en manipulatief te werk". Als het aan het OM ligt, mag hij ook 13 jaar niet meer in de zorgverlening werken. Bakker (60) is dan 73 jaar oud wanneer die periode afloopt.

Het misbruiken van het toen 16 jaar oude slachtoffer begon in 2016 en duurde tot 2018, zegt het OM. Dat zou zijn gebeurd in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Bakker zegt dat de seksuele relatie pas begon nadat ze 18 was geworden.

Eerder veroordeeld tot vijf jaar cel

Bakker werd in 2019 aangehouden voor verhoor in deze zaak. In een verklaring toen zei hij dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Vorig jaar werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Het OM verweet hem dat hij zijn in 2012 opgelegde beroepsverbod had geschonden. De ruim 89.000 euro die hij daarmee verdiende wil het OM nu van hem afnemen.

Hij werd in 2012 al eens veroordeeld tot vijf jaar cel wegens verkrachting van drie meisjes, die hij behandelde tegen hun verslaving. Het OM had destijds zeven jaar geëist wegens misbruik en verkrachting van negen meisjes en vrouwen, maar de rechtbank achtte dat in zes gevallen niet bewezen.