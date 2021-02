Kabinet stuurt spoedwet avondklok naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft, zoals verwacht, een spoedwet naar de Tweede Kamer gestuurd om de avondklok een betere juridische basis te geven. Op die manier wil het kabinet de maatregel in stand houden, nu de rechter de huidige juridische basis als onvoldoende heeft beoordeeld.

Het gaat niet om een aparte wet, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Na kritiek van de Raad van State heeft het kabinet de avondklok ondergebracht in de coronawet. Die valt dan weer onder de wet publieke gezondheid.

Eerder betoogde het kabinet nog dat de avondklok zo'n uitzondelijke maatregel is, dat die niet past in de coronawet. Maar volgens de Raad van State zijn bij opname in de coronawet juist de juridische grenzen van de maatregel duidelijker. De maatregel moet tijdelijk zijn en alleen worden ingezet als daar echt reden toe is.

Ook de zeggenschap van de Tweede Kamer is beter geregeld als de avondklok onderdeel is van de coronawet, vindt de Raad van State.

Meerderheid verwacht in Tweede Kamer

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer vandaag nog schriftelijke vragen over het wetsvoorstel stelt en er dan morgen een debat over houdt. Daarvoor moeten de Kamerleden wel terugkomen van reces. De verwachting is dat een meerderheid ermee zal instemmen.

Om de spoedwet van kracht te laten worden, moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de senaat zich er vrijdag over buigen.

Hoger beroep

Dat is ook de dag waarop het hoger beroep dient in de zaak die de stichting Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de avondklok. Gisteren stelde de rechtbank Viruswaarheid in het gelijk en bepaalde dat de maatregel direct opgeheven moest worden, omdat er geen sprake was van een ernstige noodsituatie, zoals de wet voorschrijft.

De Staat spande daarop een spoedappèl in bij het gerechtshof. Dat bepaalde gisteravond dat het vonnis van de rechtbank wordt opgeschort tot het hoger beroep op vrijdag.

Gisteravond herhaalde premier Rutte dat hij nog steeds vindt dat het kabinet een sterke zaak heeft. Maar als het hof toch de uitspraak van de rechtbank volgt, is er nu de spoedwet.

In de toelichting op die wet erkent het kabinet dat er sprake is van een inperking van de bewegingsvrijheid als burgers tussen 21.00 en 04.30 uur niet meer zonder goede reden op straat mogen zijn.

Maar volgens het kabinet is het een legitieme maatregel, gezien de ernst van de situatie door de opkomst van nieuwe varianten van het virus.