Te kleine en koude verblijven: tientallen honden weggehaald bij Limburgse fokker

Bij een hondenfokker in de provincie Limburg hebben de autoriteiten 79 honden weggehaald. De volwassen honden en puppy's werden volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder erbarmelijke omstandigheden gehouden.

De dieren zaten in te kleine buitenverblijven en onverwarmde bijgebouwen en schuurtjes. Ook was de verzorging van de dieren niet in orde. Zo liep er een hond rond met bijtwonden, die niet was verzorgd door een dierenarts.

De fokker hield zo'n 120 honden en puppy's van allerlei verschillende rassen. De 79 honden die er het slechtst aan toe waren zijn in beslag genomen en overgebracht naar een plek waar ze wel de juiste verzorging krijgen. De kosten daarvan zijn voor de fokker. Op korte termijn wordt onderzocht of de honden die zijn achtergebleven wel op een goede manier worden verzorgd.

De NVWA zegt niet waar in Limburg de fokker precies was gevestigd. "Dat doen we nooit, in verband met de privacy", laat een woordvoerder weten.