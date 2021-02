Studenten in Nederland vrezen China: 'Sommigen durven hun mond niet open te doen'

Chinese beïnvloeding in het hoger onderwijs - NOS

Groningse studenten roepen hun universiteit in een petitie op niet langer samen te werken met het Chinese Confucius Instituut. Volgens hen probeert China via deze weg studenten en medewerkers in Groningen te beïnvloeden. Opstellers van de petitie zijn deels Chinese studenten die anoniem willen blijven uit vrees voor hun veiligheid. Ze worden gesteund door de Groningse universiteitsraadspartij De Vrije Student (DVS). Ook op andere universiteiten in Nederland groeien de zorgen over de invloed van China.

Samenwerkingsverband Confucius Instituten zijn samenwerkingsverbanden tussen drie partijen: 1) een Chinese universiteit, 2) een buitenlandse universiteit, hogeschool of groep kennisinstellingen, lokale overheid en/of bedrijven, en 3) een organisatie met nauwe banden met het Chinese ministerie van Onderwijs. De precieze manier waarop dit ministerie de Confucius Instituten aanstuurt is momenteel niet duidelijk, ook niet voor de Nederlandse partners daarvan. Er zijn nu twee Confucius Instituten in Nederland: in Groningen en Maastricht. De Universiteit Leiden stopte in 2019 alle samenwerking met het Confucius Instituut aldaar. In het buitenland is er veelvuldig gewaarschuwd dat China deze instituten gebruikt om te spioneren en veel buitenlandse universiteiten, van de VS tot in België, zijn eruit gestapt.

"Ik merk dat sommige studenten uit Hongkong hun mond niet meer open durven trekken in de collegezaal", vertelt Casper Wits, universitair docent Oost-Azië Studies aan de universiteit Leiden. Steeds vaker vragen zijn studenten uit Hongkong of ze zijn colleges, over de moderne politieke geschiedenis van die regio, mogen overslaan. "De recente geschiedenis van Hongkong komt in die colleges steevast aan bod. Mijn studenten zijn bang dat als ze daar iets over zeggen, hun Chinese medestudenten dat zullen rapporteren aan de autoriteiten." Het klinkt bijna onwerkelijk. Spionage en verklikkerij door nationalistische Chinezen in Nederlandse collegezalen. "Je voelt aan dat het steeds erger wordt," zegt Wits. Hij zegt dat het gedrag van Chinese onderdanen vooral in de gaten wordt gehouden door leden van een studentenvereniging: de Association of Chinese Scholars and Students in the Netherlands (ACSSNL). "Alle Chinese studenten en onderzoekers in Nederland worden aangespoord om lid te worden", zegt Wits. "Wie dat niet doet, weet dat hij het later moeilijk krijgt in zijn carrière."

Chinese studenten en onderzoekers aan Nederlandse instellingen De meeste buitenlandse studenten in Nederland komen uit Duitsland, gevolgd door Italië en op de derde plaats China. Die laatste groep is sterk gegroeid, van 185 in 2000 naar 4547 Chinese studenten in 2018. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland studeren veel van die Chinezen op de vakgebieden Landbouw, Techniek, Economie en Natuurwetenschappen. Chinese studenten zijn een lucratieve inkomstenbron voor Nederlandse universiteiten. Aan de RUG betaalt een uit de EU afkomstige student 2143 euro collegegeld voor de meeste Bachelor- en Masterprogramma's. Chinezen betalen voor dezelfde opleidingen tussen 9500 en 14.000 euro per jaar.

"Van de Chinezen die hier komen studeren, is het vaak onduidelijk wat hun achtergrond is", vertelt Henk te Velde, hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. "Sommigen komen hier omdat onze universiteiten hoog aangeschreven staan. Maar er valt niet uit te sluiten dat anderen hier met een extra opdracht heen worden gestuurd, om andere Chinese studenten in de gaten te houden." Dat leidt, zoals bij de Hongkongse studenten achter de petitie aan de RUG, tot zelfcensuur. De NOS sprak met een medeopsteller van de petitie, die anoniem wil blijven. "We willen dat de RUG uit het Confucius Instituut stapt omdat het een propagandakanaal is, omdat het bespioneert", zegt de studente uit Hongkong. "Maar ook omdat het onderdeel is van een bredere poging om mij en mijn medestudenten die kritisch zijn op China de mond te snoeren. En dat lukt. Ik heb vrienden in Groningen die niet meer hardop durven praten over de situatie in Hongkong omdat zij door andere studenten via sociale media zijn geïntimideerd."

Snelle groei aantal Chinese studenten in Nederland - NOS