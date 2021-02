Sportexplainer: hoe 1.500 fans zondag weer in een voetbalstadion worden toegelaten

1.500 fans in een voetbalstadion, van wie sommigen - met of zonder mondkap - helemaal geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. En zelfs mogen zingen en juichen.

Publiek op de tribunes, het zal even wennen zijn na een coronajaar met lege stadions. Een haast vervlogen beeld, maar toch gaat dit experiment zondag plaatsvinden bij de wedstrijd NEC-De Graafschap. Hoe dat eruit gaat zien en waarom dat gebeurt, vertellen we je in onderstaande video.