Verzette bekerpotjes en Champions League-geweld in aantocht

Bij NEC loopt sinds afgelopen zomer een oude bekend op het middenveld rond: Edgar Barreto.

In de dertien jaar dat de Paraguayaan actief was in Italië, hield hij zijn appartement in Nijmegen altijd aan en keerde er zo vaak mogelijk terug.

De vele bezoekjes aan zijn geliefde stad staan in schril contrast met het aantal keren dat hij het vliegtuig pakt naar Paraguay. Daar is Barreto al bijna een decennium niet meer geweest.

Hoe de liefde voor Nijmegen Barreto na dertien jaar terugbracht bij NEC