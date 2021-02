Huntelaar voorlopig uitgeschakeld • Twee duels in de Champions League

Middenvelder Donny van de Beek ontbreekt in de selectie van Manchester United voor de uitwedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad. Volgens coach Ole Gunnar Solskjaer heeft de oud-Ajacied last van een spierblessure. Aanvaller Edinson Cavani blijft om dezelfde reden thuis. Paul Pogba is voor langere tijd uitgeschakeld. De Franse middenvelder keert waarschijnlijk pas in de loop van maart terug in de hoofdmacht.

Het uitduel van ManUnited wordt vanwege de Spaanse coronamaatregelen ten aanzien van reizigers uit Engeland in het Italiaanse Turijn gespeeld.