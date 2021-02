Van Barneveld bemachtigt tourkaart en mag zich weer profdarter noemen

Van Barneveld bezegelde de succesvolle herstart van zijn loopbaan met het bereiken van de achtste finales bij het kwalificatietoernooi in Duitsland. Dat was genoeg om die felbegeerde tourkaart binnen te slepen.

Darter Raymond van Barneveld keert terug in het profcircuit. De 53-jarige Hagenaar heeft bij de Qualifying School in het Duitse Niedernhausen een tourkaart voor de PDC bemachtigd. Daarmee kan hij de komende twee jaar deelnemen aan de proftoernooien van de belangrijkste dartsbond.

Spelers uit de rest van Europa troffen elkaar in Niedernhausen. In totaal zijn er 29 tourkaarten verdeeld: 1 per finaledag op elke locatie (8), in Engeland 13 op basis van de ranglijst en in Duitsland 8.

In een kille hal met tientallen dartborden naast elkaar, doodse stilte en veel onbekende gezichten moest de vijfvoudig wereldkampioen (4x BDO, 1x PDC) weer zijn eerste stappen zetten om terug te keren als professioneel darter.

Iedere hobbyist kon zich inschrijven, maar uiteraard ook bekende namen die hun tourkaart zijn kwijtgeraakt. Zodoende varieerde het niveau behoorlijk.

Er waren wedstrijden met gemiddeldes van 40 punten per drie pijlen, maar ook positieve uitschieters. Van Barneveld haalde een hoog niveau met gemiddeldes van rond de 100 en de Duitser Martin Schindler evenaarde het PDC-record van Peter Wright, met een gemiddelde van maar liefst 123,5 over zes legs.

Nederlagen en depressies

Van Barneveld moest onderaan de ladder beginnen omdat hij vorig jaar met pensioen was gegaan. Na een dramatisch 2019 vol met nederlagen en depressies beëindigde de wereldtopper van weleer zijn carrière. In begin februari 2020 nam hij groots afscheid.

In de weken daarna kon hij genieten van zijn dartspensioen. "Tuurlijk joh, ik kwam helemaal bij. Ik had geen spanning meer, niets hoefde. Ik kon weer naar verjaardagen van vrienden en familie. Ik was gewoon weer Raymond", zei hij in december in gesprek met de NOS.

Zonder het coronavirus was 'The Eye of the Tiger' waarschijnlijk niet meer teruggekeerd in de wereld van profdarters. Het financiële plaatje speelde ook een rol, gaf Van Barneveld eerlijk toe. "Dat komt er wel bij, ja. De schoorsteen moet wel blijven roken. Met mijn eerste wereldtitel verdiende ik 32.000 pond. Nu krijg je 500.000 pond. Ja, dan kan je wel wat langer bij je baas wegblijven."