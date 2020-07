Britse regering komt met strengere immigratieregels voor EU-burgers

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Patel heeft strengere immigratieregels bekendgemaakt. In de nieuwe aanpak worden EU-burgers net zo behandeld als immigranten uit andere landen. Met de aangescherpte wetgeving wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de brexit-stemmers, zegt Patel.

"Het Britse volk stemde ervoor om de controle over onze landgrenzen weer in eigen hand te nemen en immigratieregels in te voeren op basis van een puntensysteem", aldus de minister.

Minimumeisen die worden gesteld aan iedereen die zich in het VK wil vestigen, zijn voldoende kennis van de Engelse taal en een baangarantie van een werkgever. Ook geldt er een ondergrens aan wat iemand per jaar moet verdienen. Buitenlandse veelplegers en mensen die veroordeeld zijn tot straffen van meer dan een jaar, kunnen het land uit worden gezet.

Laaggeschoolden buiten houden

Eigenlijk is het model er hoofdzakelijk op gericht laaggeschoolde migranten te weren, met een paar uitzonderingen", zegt brexit-expert Rem Korteweg van Instituut Clingendael. "Voor hooggeschoolden zonder vaste aanstelling kunnen een paar uitzonderingen worden gemaakt, zodat ze toch kunnen blijven."

EU-burgers die al in het Verenigd Koninkrijk leven, kunnen een speciale aanvraag doen om in het land te mogen blijven.

Zorgen over buitenlandse arbeidskrachten

Britse werkgevers maken zich zorgen of er onder de nieuwe regels wel voldoende arbeidskrachten het land binnenkomen. Zo hebben boeren dit jaar al een tekort aan seizoenarbeiders. Ook de zorgsector reageert kritisch: buitenlandse zorgmedewerkers, waar premier Johnson na zijn eigen ziekenhuisopname nog bijzondere waardering voor uitsprak, komen na 1 januari moeilijker het land binnen.

Volgens brexit-expert Korteweg is het nog onduidelijk wat precies het gevolg van de aanpassingen zal zijn. "Omdat de grensbewaking straks aangescherpt gaat worden, denk ik dat, vóór het zover is, meer illegalen zullen proberen binnen te komen. En wat betreft EU-burgers zal het wel een afschrikkingseffect hebben op mensen uit Spanje en Italië die nu na hun studie willen blijven hangen."