Strijd Van der Poel-Van Aert in Ronde van Vlaanderen opnieuw zonder publiek

Het was een surreëel beeld, vorig jaar op 18 oktober: tijdens de verschoven editie van de Ronde van Vlaanderen reden koplopers Wout van Aert en Mathieu van der Poel over een bijna uitgestorven parcours door het wielergekke Vlaanderen.

Op 4 april, bij de volgende editie van De Ronde, zal er opnieuw geen publiek zijn om de renners aan te moedigen. Vanwege het coronavirus worden fans opgeroepen om thuis te blijven, net als vorig jaar. Dat heeft de Oost-Vlaamse gouverneur Carina Van Cauter bevestigd tijdens een persconferentie. "Aan de start en de finish zal er geen publiek zijn, net als op hellingen en kasseistroken", zei Van Cauter.

Het Vlaamse wielervoorjaar wordt op 27 februari geopend met de Omloop Het Nieuwsblad. Ook bij die koers blijft het leeg langs de dranghekken, net als bij Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Brugge-De Panne en Dwars door Vlaanderen.

Samenscholingsverbod

"Langs het parcours geldt een samenscholingsverbod en is het verplicht om een mondmasker te dragen. Al deze maatregelen blijven zeker gelden tot 5 april, de dag na de Ronde van Vlaanderen", aldus de gouverneur.

Bij het Belgische Sporza legt Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics het besluit uit: "We hebben geen andere keuze. De enige optie om de kalender te behouden zoals we hem kennen, was om ons kunststukje van vorig jaar nog eens over te doen. Zo kunnen we de koers vlot en veilig laten verlopen."

"Dat betekent helaas ook dat de fans de koers nog één keer vanuit hun zetel zullen moeten volgen", aldus Van Den Spiegel. "Je ziet de koers beter op tv."

Kijk hieronder de bloedstollende finale van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar terug: