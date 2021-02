Ajax reist zonder Mazraoui af naar Frankrijk voor duel tegen Lille

Ajax reist zonder rechtsback Noussair Mazraoui af naar Noord-Frankrijk waar het donderdag Lille treft in de knock-outfase van de Europa League. De Marokkaans international viel afgelopen weekend tegen Heracles Almelo geblesseerd uit in de tweede helft en is niet op tijd hersteld.

Devyne Rensch zal normaal gesproken de logische vervanger worden van Mazraoui.

Naast Mazraoui kan trainer Erik ten Hag geen beroep doen op Ryan Gravenberch. De middenvelder is geschorst. Ook de niet voor de Europa League ingeschreven Sébastien Haller blijft achter in Amsterdam.

Spits Lassina Traoré keert terug van een blessure en is opgenomen in de wedstrijdselectie.