8,5 miljard euro om corona-achterstanden in onderwijs weg te werken

Studenten betalen het komend studiejaar de helft van het college- of lesgeld. Dat is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet neemt vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen door de coronacrisis. De ministers Van Engelshoven en Slob presenteren op dit moment een heel pakket aan maatregelen voor alle schooltypen, variërend van het basisonderwijs tot de universiteiten.

Met alle maatregelen bij elkaar is 8,5 miljard euro gemoeid voor de komende 2-en-een-half jaar. Daarvan is 6 miljard voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs.

OV-kaart

De Tweede Kamer vroeg het kabinet twee weken geleden nog studenten op universiteiten, hbo's en mbo's die studievertraging oplopen helemaal vrij te stellen van college- en lesgeld. Daar gaat het kabinet dus niet in mee. Wel mogen studenten een jaar langer gebruikmaken van hun ov-kaart.

Het kabinet wil verder onder meer dat scholieren in de zomer gratis bijles kunnen krijgen om achterstanden in hun kennis bij te spijkeren. Leraren in het basisonderwijs kunnen meer salaris krijgen als ze in de zomervakantie leerlingen extra lessen geven. De bewindslieden zijn ook van plan het makkelijker te maken voor scholen om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld met extra onderwijsassistenten. En middelbare scholen kunnen inzetten op "brede brugklassen", waardoor leerlingen meer tijd krijgen om te zien of ze op de goede plek zitten.

Gericht helpen

Verder krijgt elke school veel vrijheid om leerlingen gericht te helpen, bijvoorbeeld met bijlessen in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De basisscholen krijgen hiervoor het komende studiejaar gemiddeld 180.000 euro per school en middelbare scholen gemiddeld 1,3 miljoen. Scholen met veel leerlingen "met minder kansen" ontvangen in verhouding meer geld.