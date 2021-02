Opnieuw ontvoering van zeker tientallen Nigeriaanse schoolkinderen

Gewapende mannen hebben afgelopen nacht tientallen jongens ontvoerd bij een school in Centraal-Nigeria. Het Government Science College in Kagara werd rond 03.00 uur overvallen. 28 kinderen, drie stafleden en hun families werden meegenomen, meldt de Nigeriaanse afdeling van de BBC, maar mogelijk gaat het om meer mensen. Wie hen heeft ontvoerd, is nog onbekend.

De ontvoerders kwamen volgens getuigen op 33 motoren aan en droegen schooluniformen. Beveiligers van de school werden overmeesterd. Volgens onbevestigde berichten werd ook een scholier doodgeschoten.

Boko Haram

Er worden vaker scholieren ontvoerd in Nigeria. In december werden zelfs honderden jongens gekidnapt op hun school in Kankara, in Noordwest-Nigeria. Ze werden vastgehouden in een bos in de buurt. Terreurgroep Boko Haram eiste die ontvoering op. Op 17 december werden 344 jongens vrijgelaten, onduidelijk is of er nog jongens worden vastgehouden.

Een paar jaar geleden was Boko Haram verantwoordelijk voor nog een beruchte ontvoering. Toen werden honderden Chibok-meisjes ontvoerd. Een deel van hen is nog altijd spoorloos.

In Nigeria zijn ook andere gewapende groepen actief die schoolkinderen ontvoeren voor losgeld.