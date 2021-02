PSV zonder Ihattaren naar Griekenland, Götze terug in selectie

Naast Ihattaren blijven ook Cody Gakpo en Armando Obispo achter in Nederland. Gakpo hervatte vorige week eveneens de training na blessureleed. Verdediger Obispo is ook al langer geblesseerd, maar zat afgelopen weekend voor het eerst weer bij de selectie.

Trainer Roger Schmidt kan wel weer beschikken over Mario Götze. De Duitse middenvelder kwam vanwege een blessure eind december voor de laatste keer in actie. Hij hervatte vorige week de training, maar ontbrak nog tegen ADO.

Mohamed Ihattaren reist niet mee met PSV naar Griekenland voor het Europa League-duel met Olympiakos, donderdagavond. Volgens PSV is de 19-jarige middenvelder ziek. Afgelopen zaterdag was hij nog invaller in het duel met ADO Den Haag (2-2).

Het duel van PSV met Olympiakos begint donderdag om 18.55 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Beelden zijn te zien in het late Journaal omstreeks 23.30 uur op NPO 1.