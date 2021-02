Uit het niets daagt 'maffe' Rus tennistop uit: 'Hij kan gek worden op de baan'

Aslan Karatsev - Getty Images

De Australian Open is in de ban van Aslan Karatsev, een qualifier uit Rusland die in Melbourne de ene na de andere topspeler van de baan veegt. Nooit eerder in de geschiedenis van het proftennis haalde iemand bij zijn eerste grandslamtoernooi meteen de halve finales. Nu treft hij donderdag Novak Djokovic, de huidige nummer een van de wereldranglijst. Het zou toch niet? "Het is echt een gevaarlijke tegenstander", weet Thiemo de Bakker, die nog samen met Karatsev in de Duitse competitie speelde. "En hij komt niet uit het niets, de laatste maanden heeft hij al gruwelijk staan spelen."

Aslan Karatsev (staand links) en Thiemo de Bakker (staand midden) als ploeggenoten bij Halle - Archief Thiemo de Bakker

Karatsev lijkt op dit moment de hele wereld aan te kunnen. Verveeld beantwoordt hij na elke zege alle vragen die hem over zijn opmerkelijke zegetocht worden gesteld. In geld uitgedrukt won hij de laatste negen dagen immers al meer dan die vijf ton die hij in zijn hele tenniscarrière tot nu toe verdiende. En hij is toch al 27. "Ik vond het altijd een hele rare gozer", is het eerste wat De Bakker te binnen schiet als hij aan de persoon Karatsev denkt. "Verder wel oké, hoor. Maar gewoon maf, je kreeg weinig hoogte van hem."

Een jaar geleden stond Karatsev niet eens in de mondiale top-250. Maar de coronatijd kwam voor de Rus als geroepen om alles even goed op een rijtje te zetten. Zo vond hij met Yahor Yatsyk een andere coach waardoor hij als herboren op de tennisbaan verscheen toen het seizoen weer werd hervat. "Die heeft me veel geholpen, vooral op het mentale vlak", aldus Karatsev over de succesvolle samenwerking, die hem in korte tijd al drie finales in het Challenger-circuit opleverde.

Debutant Karatsev blijft verbazen en zet ook Dimitrov opzij in Melbourne - NOS

De laatste twee won hij, waaronder van Tallon Griekspoor. Alleen tegen Stan Wawrinka moest Karatsev zich gewonnen geven. Daniil Medvedev - in Melbourne ook doorgedrongen tot de halve finales - noemde zijn landgenoot "het geheime wapen" van de Russen die twee weken geleden beslag legden op de ATP Cup, waarin Karatsev in het dubbelspel actief was. "We merkten al dat hij iets bijzonders in zijn mars heeft." En vooral belangrijk, Karatsev is eindelijk fit. Tien jaar geleden werd hij al uitgeroepen tot beste juniorenspeler van zijn land. Maar tot deze week waren zijn zeges in het ATP-circuit nog op één hand te tellen. Altijd al goed geweest "Hij heeft heel lang problemen gehad met zijn knie", weet De Bakker. "Hij is altijd al heel goed geweest, hij kan gek worden op de baan." Dat ondervonden onder anderen het supertalent Felix Auger-Aliassime en de (voormalig) toptienspelers Diego Schwartzman en Grigor Dimitrov de afgelopen dagen. "Ik ben klaar voor elke tegenstander", liet een zelfverzekerde Karatsev zich tussen alle overwinningen door ontvallen.

Rusland wint de ATP Cup 2021, met Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Aslan Karatsev en Evgeny Donstoy - ANP

Een sprookje is een te groot woord voor de opmars van Karatsev, die zich vanaf komende week sowieso al topvijftigspeler mag noemen. Want zo mooi als bijvoorbeeld het avontuur van Vladimir Voltchkov wordt het niet, de eendagsvlieg die ruim twintig jaar geleden op Wimbledon de halve finales haalde. Daar had de Wit-Rus destijds zelf ook niet op gerekend. Hij moest extra schoenen regelen en speelde zijn laatste partijen in kleding die hij had geleend van collega Marat Safin.

Maar Karatsev is het sprookje al voorbij en pleegt gewoon een directe aanval op de mondiale top. En dat zagen maar weinig mensen aankomen. Kijk alleen maar naar zijn populariteit op sociale media. Ter illustratie: Karatsev had 1.500 trouwe volgers op Twitter toen hij dinsdag afrekende met Dimitrov. Zijn aankomende opponent Djokovic heeft er 8,7 miljoen. Russische armada De Russen komen er dus aan in Melbourne, met twee halvefinalisten op de Australian Open. En daar hoeft het zeker niet te eindigen voor Karatsev die zijn hoogtepunt volgens De Bakker ook nog niet heeft bereikt: "Een halve finale halen op een grandslamtoernooi is echt next level. Hij stond voor dit toernooi al 114de op de ranglijst, dan moet je echt wel wat kunnen."

Aslan Karatsev - Instagram Aslan Karatsev

Toppers van vroeger als Jevgeni Kafelnikov en voormalig nummer een Safin volgen die ontwikkeling met buitengewone interesse. "Niet alleen wij zijn zeer verheugd met die prestaties, dat geldt voor het hele Russische volk", benadrukte Kafelnikov. Zelfs Karatsev, amper op emoties te betrappen, toonde een glimlach toen een Russische finale in Melbourne ter sprake kwam. De vorige eindstrijd in Melbourne bekeek Karatsev op televisie. Djokovic was voor hem nog iemand van een onbereikbare status, maar is een jaar later met de naweeën van een buikblessure de man die alles te verliezen heeft. Grote drie krijgen alle liefde Los van het resultaat heeft de Rus nu al iets moois teweeggebracht. De Oekraïense tennisser Sergiy Stakhovsky opende zelfs de aanval op gerenommeerd tenniscommentator Nick McCarvel die zei voor dit toernooi nog nooit van Karatsev te hebben gehoord. "Het probleem van tennis is dat alleen de grote drie alle liefde krijgen. Veel talent wordt liefdeloos behandeld", reageerde Stakhovsky woedend. En zo gaat het dit jaar dus eindelijk eens niet over Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic.