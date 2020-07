Swinkels na vier jaar terug in de eredivisie bij VVV-Venlo

VVV-Venlo heeft zich voor komend seizoen versterkt met ervaren verdediger Arjan Swinkels. De 35-jarige Swinkels tekende een contract voor één seizoen met de optie voor nog een seizoen.

De profcarrière van Swinkels begon bij Willem II, waar hij van 2004 tot en met 2012 onder contract stond. In de jaren daarna kwam hij onder meer uit voor Roda JC en de Belgische clubs Beerschot en KV Mechelen. Na vier jaar in België keert de verdediger komend seizoen weer terug in de eredivisie.

'Ouwe rot'

"Ik ben erg blij dat VVV-Venlo bij me aanklopte en het vertrouwen in mij uitspreekt. Als 'ouwe rot' in het vak is het niet vanzelfsprekend dat je 'zomaar even' aan de slag kunt bij een mooie eredivisieclub", zegt Swinkels over zijn transfer naar de Venlose eredivisionist op de website van VVV.

Technisch manager Stan Valckx vindt de ervaring van Swinkels van toegevoegde waarde voor het team. "Hij is een goede verdediger, waar je altijd op kunt bouwen en die zijn sporen inmiddels verdiend heeft. Onze laatste linie bulkt straks van de ervaring, met ook Christian Kum en Lukas Schmitz. Dat geeft rust en biedt vertrouwen aan het hele team."