De uitzending van 17 februari

De Lang beschrijft haar macabere ontdekking in haar nieuwe boek. We spreken met haar en met familie van een van de mannen over de razzia's, destijds de allereerste op het bezette West-Europese continent.

Vermoedelijk 150 Nederlandse Joden zijn door de nazi's als 'proefpersonen' gebruikt voor de eerste gaskamers, ontdekte historicus Wally de Lang. Het gaat om de mannen die in 1941 werden opgepakt tijdens de razzia's in Amsterdam die aanleiding waren voor de Februaristaking op 25 en 26 februari. Slechts twee van de mannen overleefden de oorlog.

Is het groenste kabinet wel groen genoeg?

Ambities te over, maar het kabinet voldoet nog lang niet aan de eisen van het Parijse klimaatakkoord: er moeten meer kolencentrales dicht, meer windmolens komen en meer zonneparken worden gebouwd. Maar is dat voldoende om de dreigende klimaatcrisis te keren? In de verkiezingsserie Buiten het Binnenhof is verslaggever Jan Eikelboom vandaag op bezoek bij een ecologische woongemeenschap in de buurt van Nijmegen. Daar is men sceptisch.