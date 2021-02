Duizenden gratis perenbomen af te halen in gemeente Olst-Wijhe

Door problemen met de export is er een overschot van zo'n 125.000 perenbomen in het oosten van het land. Inwoners van de gemeente Olst-Wijhe kunnen daarom gratis perenbomen afhalen.

"Ons doel is om minimaal 2000 bomen weg te geven", zegt Estella Franssen van Stichting Eetbaar Olst-Wijhe tegen RTV Oost. Per huishouden geldt een maximum van tien bomen. De bomen kunnen begin maart bij een sporthal worden opgehaald.

Door het hele land hebben kwekers grote overschotten aan perenbomen door exportproblemen veroorzaakt door het coronavirus. Alleen al bij een kweker in Terwolde liggen zo'n 25.000 conferencebomen zonder bestemming. De kweker wil ervan af omdat zijn koelcel leeg moet voor een lading nieuwe boompjes die er aankomt.

Om te voorkomen dat de bomen in de versnipperaar belanden, is de weggeefactie opgezet. Afgelopen zomer was een soortgelijke actie een groot succes. Op verschillende plekken in het land laadden fruitliefhebbers hun achterbak vol gratis perenbomen.