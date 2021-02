Maker Fortnite dient bij EU klacht in tegen Apple wegens machtsmisbruik

Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite, heeft een klacht ingediend tegen Apple bij de Europese Commissie wegens machtsmisbruik. De zaak draait om de downloadwinkel van de iPhone-maker, de App Store.

Er loopt al langer een juridische strijd tussen de partijen en hiermee gooit Epic nog wat extra olie op het vuur.

Volgens Epic Games maakt het concern misbruik van zijn macht in de App Store om er zelf beter van te worden, terwijl het concurrenten blokkeert. De gamemaker stelt dat het hiermee misbruik maakt van zijn machtspositie en daarmee in strijd met Europese regelgeving handelt.

30 procent commissie

Het grootste punt van ergernis voor Epic is het feit dat Apple, net als Google overigens, een commissie van 30 procent vraagt bij aankopen die in de Fortnite-app worden gedaan. De gamemaker was hier augustus vorig jaar klaar mee en besloot zijn eigen betaalsysteem te introduceren. Daarop verwijderden Apple en Google de app uit hun downloadwinkels, omdat ze dit niet toestaan.

"De toekomst van mobiele platforms staat hier op het spel", zegt Epic Games-topman Tim Sweeney. "We zullen niet werkeloos toekijken en Apple toestaan zijn dominante positie te gebruiken om te bepalen wat een digitaal speelveld inhoudt." In de ogen van Sweeney hebben consumenten het recht om apps te installeren vanuit bronnen die zij kiezen en hebben ontwikkelaars het recht om met elkaar op een eerlijke manier te concurreren.

Met de zaak zet Epic Games Apple verder onder druk. De twee zijn in de VS al maanden verwikkeld in een juridische strijd over hetzelfde onderwerp. Vorige maand diende de gamemaker een aanklacht in tegen Apple en Google in het Verenigd Koninkrijk. Eerder gebeurde hetzelfde, toen alleen gericht op Apple, in Australië.

Epic Games probeerde via rechters in de VS Apple te dwingen om de app terug te plaatsen in de App Store, maar het bedrijf kreeg tot twee keer toe ongelijk. Daardoor is de app nog altijd niet te vinden in de downloadwinkel.

Onderzoek Europese Commissie

Dat de zaak nu ook wordt voorgelegd aan de Europese Commissie is niet zonder reden. Niet alleen deinst Brussel er niet voor terug om grote techbedrijven miljardenboetes op te leggen, er loopt al een onderzoek naar Apples machtsmisbruik in de App Store na klachten van onder meer Spotify. Het is onduidelijk of Epic Games van plan is zich hierbij aan sluiten, al verwijst het bedrijf in zijn verklaring wel naar dit onderzoek.

Een woordvoerder van de commissie bevestigt dat de klacht is ontvangen en zal worden bekeken. In een reactie zegt Apple dat de gamemaker "een van de meest succesvolle ontwikkelaars in de App Store" is en miljoenen iOS-gebruikers wereldwijd bereikt. Het zegt daarnaast dat Epic ervoor koos zijn eigen betalingssysteem te introduceren met het "uitdrukkelijke doel" om de regels van de downloadwinkel te schenden. Apple spreekt van "roekeloos gedrag" en is van plan dit als zodanig uit te leggen in Brussel.

Niet alleen Epic Games en Spotify zijn ontevreden over Apple. Afgelopen najaar hebben diverse partijen zich verenigd in de Coalition for App Fairness. De organisatie, die inmiddels 46 leden kent, wil aan de hand van tien punten de techgigant dwingen tot veranderingen.